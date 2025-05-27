26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
4-2
26 Mayıs
LASK-Hartberg
2-0
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
0-0IPT
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
1-1
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
0-1
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
1-0
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
1-2
26 Mayıs
Ross County-Livingston
2-4
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
0-0DA
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
2-2
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
1-5
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
0-3
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
1-1
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
1-0

Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçlarının programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu

calendar 27 Mayıs 2025 01:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçlarının programı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final programı duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off çeyrek final turu, 29 Mayıs'ta başlayacak. Bu turda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek.

Çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:

29 Mayıs Perşembe:

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (Tofaş)

20.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

31 Mayıs Cumartesi:

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

1 Haziran Pazar: 

18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)


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