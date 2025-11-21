21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın maç programı belli oldu.

calendar 21 Kasım 2025 13:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol'da haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11. hafta müsabakaları oynanacak.
 
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
 
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
 
21 Kasım Cuma:
 
19.00 Mersinspor-Karşıyaka (Servet Tazegül)
 
22 Kasım Cumartesi:
 
13.00 Beşiktaş GAİN-Glint Manisa Basket (Beşiktaş GAİN)
 
15.30 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Sinan Erdem)
 
18.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)
 
23 Kasım Pazar:
 
13.00 Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Enka)
 
15.30 Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
 
18.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
 
20.30 Fenerbahçe Beko-Bursaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
 
- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
 
22 Kasım Cumartesi:
 
16.00 Çimsa ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
 
23 Kasım Pazar:
 
13.00 Beşiktaş BOA-Emlak Konut (Beşiktaş GAİN)
 
15.00 BOTAŞ-Kocaeli Kadın Basketbol (Ankara)
 
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)
 
18.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)
 
- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
 
21 Kasım Cuma:
 
17.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Kipaş İstiklalspor (TOBB ETÜ)
 
22 Kasım Cumartesi:
 
13.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
 
14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
 
16.30 Çayırova Belediyesi-Konya Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)
 
18.15 Göztepe-Cemefe Gold Haremspor (Altındağ Atatürk)
 
23 Kasım Pazar:
 
14.45 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
 
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
 
18.15 Yalovaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (90. Yıl)
 
24 Kasım Pazartesi:
 
17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-iLab Basketbol (Gazanfer Bilge)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
