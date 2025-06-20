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Başakşehir, Onur Bulut'u açıkladı!

Başakşehir, Beşiktaş'tan Onur Bulut ile iki yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

calendar 20 Haziran 2025 19:02 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 19:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Onur Bulut'u açıkladı!
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Başakşehir, Beşiktaş'tan Onur Bulut transferini açıkladı.

İstanbul ekibi, Onur Bulut ile iki yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.


Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Başakşehir'e transfer olan Onur Bulut için, "Profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un nihai transferi hususunda Rams Başakşehir kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Onur Bulut'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." açıklaması yaptı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta toplamda 75 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.




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