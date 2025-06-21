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Başakşehir'den rekor santrfor transferi: 10 milyon euro

Başakşehir, Roma'dan Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmak üzere; transferin 8-10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

calendar 21 Haziran 2025 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Başakşehir'den rekor santrfor transferi: 10 milyon euro
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Forvet hattını güçlendirmek isteyen Başakşehir, önemli bir transferi bitirme aşamasına geldi.

Krzysztof Piatek ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın santrforu Eldor Shomurodov için yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı. 

REKOR BONSERVİS BEDELİ



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Başakşehir, 29 yaşındaki Özbek forvet için Roma'ya 8 ila 10 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Roma formasıyla 37 resmi maça çıkan Eldor Shomurodov, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Daha önce Özbekistan'da Mashal ve Bunyodkor; ardından ise Avrupa'da Rostov, Genoa, Spezia ve Cagliari gibi takımların formasını giydi.


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