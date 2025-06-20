Başakşehir'de Shomurodov an meselesi!

Başakşehir, Krzysztof Piatek'i Al Duhail'e sattıktan sonra yeni golcüsünü buldu. Turuncu lacivertli ekip, Eldor Shomurodov transferinde son aşamaya geldi.Adı daha önceki transfer dönemlerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor le anılan Eldor Shomurodov, Süper Lig'e geliyor. Özbek golcünün yeni adresi Başakşehir olacak.Sports Digitale'in haberine göre Polonyalı forveti Krzysztof Piatek'i 10 milyon euroya Katar temsilcilerinden Al Duhail'e satan Başakşehir, yeni golcüsünü İtalya'da buldu.Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşamasına katılarak temsil etmek isteyen Başakşehir, yıldız oyuncuyla anlaşama aşamasına geldi. Kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Shomurodov'un Roma ile olan mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta görev alan Özbek golcü, bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 5 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.