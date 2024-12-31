Bartuğ Elmaz, Sivas yolcusu

Fenerbahçe'de 21 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi belli oldu...
Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Bartuğ, yeniden Yiğidoların yolunu tutuyor.
JOSE MOURINHO ONAY VERDİ
Kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe yönetiminden genç oyuncuyu yine kiralık istediği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.
BU SEZON BARTUĞ
Bartuğ Elmaz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 46 dakika süre aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu skor katkısı üretemedi.
PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO
Bartuğ'un Sarı Lacivertliler'le olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon euro.
Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Bartuğ, yeniden Yiğidoların yolunu tutuyor.
JOSE MOURINHO ONAY VERDİ
Kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe yönetiminden genç oyuncuyu yine kiralık istediği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.
BU SEZON BARTUĞ
Bartuğ Elmaz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 46 dakika süre aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu skor katkısı üretemedi.
PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO
Bartuğ'un Sarı Lacivertliler'le olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon euro.