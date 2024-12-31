Bartuğ Elmaz, Sivas yolcusu

Fenerbahçe'de genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ın yeniden Sivasspor'a kiralanacağı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bartuğ Elmaz, Sivas yolcusu
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31 Aralık 2024 09:42
Fenerbahçe'de 21 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi belli oldu...

Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Bartuğ, yeniden Yiğidoların yolunu tutuyor.

JOSE MOURINHO ONAY VERDİ

Kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe yönetiminden genç oyuncuyu yine kiralık istediği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.

BU SEZON BARTUĞ

Bartuğ Elmaz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 46 dakika süre aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu skor katkısı üretemedi.

PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

Bartuğ'un Sarı Lacivertliler'le olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon euro.  

 

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