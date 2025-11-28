Barnabas Varga: 'Fenerbahçe'ye karşı beraberlik bir başarıdır'



Barnabas Varga, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın zorluk derecesine ilişkin konuşan Varga, "Geriye dönüp baktığımda bunun Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığımız en zor maç olduğunu düşünmüyorum. Tabii Fenerbahçe çok iyi bir takım ama biz çok istikrarlı oynadık, bu yüzden en azından bir puanı hak ettik. İyi savunma yaptık, onlara fazla fırsat vermedik. Hatta belki daha büyük fırsatları biz yakaladık, çünkü iki kez direğe takıldık." dedi.

Teknik ekibin hazırladığı plana vurgu yapan Varga, takımın oyundan memnun olduğunu söyledi:





"Teknik ekip harika bir taktik geliştirdi. Neredeyse tüm maç boyunca iyiydik, iyi yerlerde top kazandık, hızlı ataklar başlattık ve bunlardan küçük-büyük fırsatlar elde ettik."





"KİMSE BENİ ENGELLEMEDİ"





Attığı duran top golüyle ilgili konuşan tecrübeli forvet, "Her zaman duran toplara hazırız ama bu sefer şansımız da yanımızdaydı. Ceza sahasında yan yana dizildiğimizde rakip için kimin kimi tutacağı zorlaşıyor. Bu kez neredeyse tek başıma kafa vurdum, kimse beni engellemedi." ifadelerini kullandı.





"BERABERLİK BİZİM İÇİN BAŞARIDIR"





Son olarak hedeflerini de açıklayan Varga, "Son bir buçuk haftada yaşananların ardından beraberlik bizim için bir başarıdır. Avrupa Ligi'nde hâlâ yenilgisiziz ama artık kendi sahamızda da maçları kazanmaya başlamamız gerekiyor. Bir sonraki hedefimiz bu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



