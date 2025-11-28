27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Barnabas Varga: "Fenerbahçe'ye karşı beraberlik bir başarıdır"

Ferençvaroş forması giyen Barnabas Varga, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Ferençvaroş forması giyen Barnabas Varga, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.


"1 PUANI HAK ETTİK"

Maçın zorluk derecesine ilişkin konuşan Varga, "Geriye dönüp baktığımda bunun Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığımız en zor maç olduğunu düşünmüyorum. Tabii Fenerbahçe çok iyi bir takım ama biz çok istikrarlı oynadık, bu yüzden en azından bir puanı hak ettik. İyi savunma yaptık, onlara fazla fırsat vermedik. Hatta belki daha büyük fırsatları biz yakaladık, çünkü iki kez direğe takıldık." dedi.



Teknik ekibin hazırladığı plana vurgu yapan Varga, takımın oyundan memnun olduğunu söyledi:

"Teknik ekip harika bir taktik geliştirdi. Neredeyse tüm maç boyunca iyiydik, iyi yerlerde top kazandık, hızlı ataklar başlattık ve bunlardan küçük-büyük fırsatlar elde ettik."

"KİMSE BENİ ENGELLEMEDİ"

Attığı duran top golüyle ilgili konuşan tecrübeli forvet, "Her zaman duran toplara hazırız ama bu sefer şansımız da yanımızdaydı. Ceza sahasında yan yana dizildiğimizde rakip için kimin kimi tutacağı zorlaşıyor. Bu kez neredeyse tek başıma kafa vurdum, kimse beni engellemedi." ifadelerini kullandı.

"BERABERLİK BİZİM İÇİN BAŞARIDIR"

Son olarak hedeflerini de açıklayan Varga, "Son bir buçuk haftada yaşananların ardından beraberlik bizim için bir başarıdır. Avrupa Ligi'nde hâlâ yenilgisiziz ama artık kendi sahamızda da maçları kazanmaya başlamamız gerekiyor. Bir sonraki hedefimiz bu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

