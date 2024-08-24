İspanya La Liga ikinci hafta maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Barcelona, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Barcelona, 24. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle öne geçti. Athletic Bilbao, Ohian Sancet'in 42. dakikada penaltıdan attığı golle devreye 1-1'lik skorla girdi.
Barcelona, Robert Lewandowski'nin 75. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'nın lisansını çıkartamadığı yeni transfer Dani Olmo, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Barcelona, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Athletic Bilbao 1 puanda kaldı.
Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao sahasında Valencia'yı ağırlayacak.
Barcelona, 24. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle öne geçti. Athletic Bilbao, Ohian Sancet'in 42. dakikada penaltıdan attığı golle devreye 1-1'lik skorla girdi.
Barcelona, Robert Lewandowski'nin 75. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'nın lisansını çıkartamadığı yeni transfer Dani Olmo, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Barcelona, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Athletic Bilbao 1 puanda kaldı.
Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao sahasında Valencia'yı ağırlayacak.
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