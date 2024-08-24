İspanya La Liga ikinci hafta maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Barcelona, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Barcelona, 24. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle öne geçti. Athletic Bilbao, Ohian Sancet'in 42. dakikada penaltıdan attığı golle devreye 1-1'lik skorla girdi.



Barcelona, Robert Lewandowski'nin 75. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Barcelona'nın lisansını çıkartamadığı yeni transfer Dani Olmo, maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Barcelona, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Athletic Bilbao 1 puanda kaldı.



Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao sahasında Valencia'yı ağırlayacak.





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