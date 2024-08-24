Barcelona'ya galibiyeti Yamal ve Lewa getirdi!

Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti. Barcelona'nın golleri Yamal ve Lewandowski'den geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'ya galibiyeti Yamal ve Lewa getirdi!
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24 Ağustos 2024 22:02
İspanya La Liga ikinci hafta maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Barcelona, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona, 24. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle öne geçti. Athletic Bilbao, Ohian Sancet'in 42. dakikada penaltıdan attığı golle devreye 1-1'lik skorla girdi.

Barcelona, Robert Lewandowski'nin 75. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'nın lisansını çıkartamadığı yeni transfer Dani Olmo, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Barcelona, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Athletic Bilbao 1 puanda kaldı.

Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao sahasında Valencia'yı ağırlayacak.

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