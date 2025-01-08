Barcelona, Süper Kupa'da finalde!

Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti ve İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Süper Kupa'da finalde!
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08 Ocak 2025 23:57
İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Barcelona, Suudi Arabistan'da King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona, 2-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi.

Barcelona'nın finaldeki rakibi Mallorca ile Real Madrid arasındaki maçın galibi olacak.

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