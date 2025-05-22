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Barcelona, Raphinha ile sözleşme uzattı!

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Raphinha'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatılacağını doğruladı.

calendar 22 Mayıs 2025 20:40 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 20:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Raphinha ile sözleşme uzattı!
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İspanya LaLiga'da şampiyon olan Barcelona, bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaşan Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı.

Katalan ekibi, 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Raphinha'nın önceki sözleşmesi 2027'de sona erecekti.

Barcelona'da bu sezon 56 maçta süre bulan Brezilyalı Raphinha, 34 gol attı ve 25 asist yaptı.


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