Barcelona, Raphinha ile sözleşme uzattı!

İspanya LaLiga'da şampiyon olan Barcelona, bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaşan Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı.



Katalan ekibi, 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.



Raphinha'nın önceki sözleşmesi 2027'de sona erecekti.



Barcelona'da bu sezon 56 maçta süre bulan Brezilyalı Raphinha, 34 gol attı ve 25 asist yaptı.



