Barcelona, Kalinic'i açıkladı

THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona, Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı.İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen Kalinic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.2015-20 yılları arasında Fenerbahçe Beko'da forma giyen 31 yaşındaki kısa forvet Nikola Kalinic, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız formasıyla THY Euroleague'de mücadele etmişti. Barcelona, daha önce yaptığı açıklamada Valencia'dan Kalinic'in İspanya haklarını aldığını duyurmuştu.