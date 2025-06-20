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Barcelona'da kaleye 25 milyonluk takviye

Barcelona, Joan Garcia'yı kadrosuna 25 milyon euro karşılığında 6 yıllığına kattığını açıkladı.

calendar 20 Haziran 2025 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da kaleye 25 milyonluk takviye
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Barcelona, Espanyol forması giyen kaleci Joan Garcia'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

23 yaşındaki oyuncu Joan Garcia ile 6 yıllığına sözleşme imzalandı.

Espanyol ile olan sözleşmesinde Joan Garcia'nın serbest kalma maddesi olduğu biliniyordu. Barcelona 25 milyon euro ödeyerek İspanyol kaleciyi kadrosuna kattı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezon Espanyol forması ile 38 maça çıkan Joan Garcia, 51 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapadı.


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