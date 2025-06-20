Barcelona, Espanyol forması giyen kaleci Joan Garcia'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.



23 yaşındaki oyuncu Joan Garcia ile 6 yıllığına sözleşme imzalandı.



Espanyol ile olan sözleşmesinde Joan Garcia'nın serbest kalma maddesi olduğu biliniyordu. Barcelona 25 milyon euro ödeyerek İspanyol kaleciyi kadrosuna kattı.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ



Geçtiğimiz sezon Espanyol forması ile 38 maça çıkan Joan Garcia, 51 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapadı.



