Bandırmaspor kendi evinde iki golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor kendi sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. İşte Bandırmaspor - Samsunspor karşılaşmasının detayları...

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor kendi evinde iki golle kazandı
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30 Ekim 2021 15:26
Spor Toto 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 45. dakikada Chukwuma Akabueze ve 87. dakikada Keny'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Bandırmaspor, puanını 21'e yükseltti. Konuk Samsunspor ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise kendi sahasında Manisa FK ile kozlarını paylaşacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Gökhan Memişoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor:  Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk.66 Levent Ayçiçek), Keny (Dk.90+1 Bilal Ceylan), Okan Alkan (90+1 Kerim Avcı), Landel, Doğan Can Davas (Dk.82 Pucko), Akabueze (Dk.66 Mehmet Özcan), Caner Cavlun

Yılport Samsunspor :  Aykut Özer, Barış Başdaş, Mendes, Boli, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Diomande (Dk.28 Gökhan Karadeniz), Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk.Mehmet Akyüz), Fofana(Dk.60 Melih Okutan), Osman Çelik

Goller: 45+2 Akabueze, Dk.87 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kart: Dk. 45+3 Keny, Dk. 90 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 8 Hasan Kılıç , Dk.70 Fofana, Dk.45 Barış Başdaş, Dk.90+1 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)


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