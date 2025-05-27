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Balıkesirspor'dan teşekkür mesajı

Balıkesirspor'da yönetim sezon boyu takıma verilen destek için teşekkür mesajı paylaştı.

calendar 27 Mayıs 2025 16:40
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Balıkesirspor'dan teşekkür mesajı
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3'üncü Lig'de Play-Off finalinde Muşspor'a 2-0 mağlup olarak 2'nci Lig'e dönme hedefini ıskalayan Balıkesirspor'da yönetim sezon boyunca takıma verilen destek için teşekkür mesajı yayınladı.

Teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi;

"Şampiyonluk hayalimizi gerçekleştiremesek de bu uzun ve zorlu yolculukta yanımızda olan, her adımımızı yürekten destekleyen sizlere minnettarız" diyen kırmızı-beyazlılar, "Zaferler kadar yenilgilerin de birer öğreti olduğunu biliyoruz; ancak sizin inancınız, desteğiniz ve özveriniz bize asla pes etmemeyi öğretti."

Balıkesirspor yönetiminin mesajında, "Son 10 sezondur ilk kez bir üst lige çıkmaya bu kadar yakın olmuş olmamıza rağmen, bunu başaramamanın üzüntüsünü siz büyük Balıkesirspor ailemiz ile birlikte yürekten yaşıyoruz. Bugün hedefe ulaşamasak da bu mücadele, yarınlara dair umudumuzu büyüttüğünü; yaşananlardan çıkarılan sonuçlardan hakkımıza düşeni aldığımızı ve ona göre hareket alanı oluşturduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu deneyimi bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.


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