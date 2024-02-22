UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb ile Real Betis karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Real Betis'in golünü 38. dakikada Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu atarken, Dinamo Zagreb'in golü 59. dakikada Takuro Kaneko'dan geldi.
Real Betis'te Cedric Bakambu, karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyundan alındı.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı 1-0 kazanan Dinamo Zagreb, rövanşta da avantajlı skoru alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Real Betis'in golünü 38. dakikada Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu atarken, Dinamo Zagreb'in golü 59. dakikada Takuro Kaneko'dan geldi.
Real Betis'te Cedric Bakambu, karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyundan alındı.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı 1-0 kazanan Dinamo Zagreb, rövanşta da avantajlı skoru alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
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