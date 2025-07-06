

Kazak futbolcusuya ilk ciddi teklif

takımlarından Spartak Moskova'dan geldi.



Daha önce

'da forma giyen ve Rusya ligini iyi bilen 27 yaşındaki oyuncu için

'dan 3 milyon euro'ya yakın bir teklifin kulübe geldiği öğrenildi.



BEŞİKTAŞ 5 MİLYON EURO İSTİYOR



Serdal Adalı yönetimi, Bahtiyar'ın ayrılması için 5 milyon talep ederken görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü ortaya çıktı.