Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov'a Rusya'dan ilgi büyük.
Kazak futbolcusuya ilk ciddi teklif Rus takımlarından Spartak Moskova'dan geldi.
Daha önce Rusya'da forma giyen ve Rusya ligini iyi bilen 27 yaşındaki oyuncu için Spartak Moskova'dan 3 milyon euro'ya yakın bir teklifin kulübe geldiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Serdal Adalı yönetimi, Bahtiyar'ın ayrılması için 5 milyon talep ederken görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü ortaya çıktı.
Kazak futbolcusuya ilk ciddi teklif Rus takımlarından Spartak Moskova'dan geldi.
Daha önce Rusya'da forma giyen ve Rusya ligini iyi bilen 27 yaşındaki oyuncu için Spartak Moskova'dan 3 milyon euro'ya yakın bir teklifin kulübe geldiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Serdal Adalı yönetimi, Bahtiyar'ın ayrılması için 5 milyon talep ederken görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü ortaya çıktı.