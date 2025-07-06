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Bahtiyar'ın Rusya'dan talibi var

Beşiktaş'ın Kazak oyuncusu Bahtiyar Zaynutdinov'a Rusya takımlarından ilgi büyük. Spartak Moskova, transfer teklifini ileten ilk takım.

calendar 06 Temmuz 2025 12:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bahtiyar'ın Rusya'dan talibi var
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Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov'a Rusya'dan ilgi büyük.

Kazak futbolcusuya ilk ciddi teklif  Rus takımlarından Spartak Moskova'dan geldi.

Daha önce Rusya'da forma giyen ve Rusya ligini iyi bilen 27 yaşındaki oyuncu için Spartak Moskova'dan 3 milyon euro'ya  yakın bir teklifin kulübe geldiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Serdal Adalı yönetimi, Bahtiyar'ın ayrılması için 5 milyon talep ederken görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü ortaya çıktı.
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