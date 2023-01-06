Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki sol bek hedeflerinden biri olarak gösterilen Aziz Behich için İskoçya'dan transfer açıklaması geldi.



Dundee United Teknik Direktörü Liam Fox, Aziz Behich için yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla Galatasaray'dan bir teklif yok" dedi.



32 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren 38 yaşındaki teknik adam, "Hepimiz onu Dünya Kupası'nda izlerken mutlu olduk. O iyi bir oyuncu ve iyi oyuncular her zaman ilgi çeker. Kadromuzda çok sayıda iyi oyuncular var ve her zaman ilgi çekeceklerdir" ifadelerini kullandı.



Bu sezon Dundee United forması altında 18 maça çıkan Aziz Behich, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



32 yaşındaki futbolcunun İskoç ekibiyle sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.



Türkiye'ye transfer olması durumunda, milli takım tercihini 2015'ten önce yaptığı için yerli statüsünde sayılacak Aziz Behich ülkemizde daha önce Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor formaları giydi.





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