AZ Alkmaar, Ajax'ı yenerek çeyrek finale yükseldi!

Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında AZ Alkmaar, konuk ettiği Ajax'ı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
AZ Alkmaar, Ajax'ı yenerek çeyrek finale yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 22:43
Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında AZ Alkmaar, Ajax'ı konuk etti.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Wouter Goes ve 89. dakikad Mexx Meerdink kaydetti.

Öte yandan mücadeleyi, Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetti.

Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, adını çeyrek finale yazdırdı. Ajax ise turnuvaya veda etti. 

LİGDEKİ DURUMLARI

Hollanda Eredivisie'de Ajax, 42 puanla 2'inci; AZ Alkmaar ise 33 puanla 6. sırada yer alıyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery