20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Ayvalıkgücü sol şeritte

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon ilk 5 haftada bocalayan Ayvalıkgücü Belediyespor son iki maçta yükselişe geçti.

calendar 20 Ekim 2025 13:36
Ayvalıkgücü sol şeritte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon ilk 5 haftada bocalayan Ayvalıkgücü Belediyespor son iki maçta kendini buldu.

Ligde art arda 3 sezon Play-Off oynayıp 2'nci Lig'i ıskalayan Ayvalık, bu sezon ilk hafta kazandıktan sonra 4 hafta boyunca galibiyete hasret kalarak alt sıralara geriledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, geçen hafta güçlü rakibi Eskişehirspor'u evinde 2-0 yenmesinin ardından dün Bornova 1877'yi de İzmir'de 3-0'la geçti. Son iki haftada kalesini gole kapatan Ayvalık, 11 puana ulaştı. İç sahada çıktığı ilk 3 maçta geçen sezondan sarkan cezası yüzünden taraftarından yoksun olan Ayvalıkgücü bu hafta cumartesi günü namağlup rakibi Söke 1970 SK önünde taraftarına kavuşacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.