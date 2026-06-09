Aykut Kocaman'ın ekibi netleşiyor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'unda yeniden başkan seçildi. Yıldırım'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından, teknik direktörlük koltuğuna da Aykut Kocaman oturacak.
Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında prensip anlaşması sağlandı. Resmi imza ve basın toplantısının mazbata töreni sonrası ilk günlerde yapılması bekleniyor.
KOCAMAN'IN EKİBİNDE KİMLER OLACAK?
Yeni sezon öncesi Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alacak isimler de ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde iz bırakmış isimler geri dönecek...
Sporx YouTube kanalında son gelişmeleri aktaran Senad Ok, Volkan Demirel, Pierre Webo ve Dirk Kuyt gibi isimlerin Fenerbahçe'de göreve başlayacağını duyurdu.
Öte yandan iki kişi daha bu isimlerin arasına eklenecek. Kocaman ise Oğuz Çetin'e bağlı olarak çalışacak ve anlaşma 1 yıllık olacak.
KUYT İÇİN AÇIKLAMA
Öte yandan Fenerbahçe ile adı geçen Dirk Kuyt için Hollanda'dan açıklama geldi. Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bir Türk yatırımcımız var ve o bize bunun gündemdeki bir konu olduğunu açıkça belirtti. Türk medyasında da bu konuda gündeme geldi." diye konuştu.
"İLETİŞİME GEÇMEDİLER"
Zeeuw, bu sözlerine rağmen Kuyt için Türkiye'den kendileriyle iletişime geçen olmadığını söyledi. Zeeuw, "Orada böyle bir durum olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu ciddiye almamak garip olur ancak şimdilik Türkiye'den kimse bizimle iletişime geçmedi." diye konuştu.
45 yaşındaki teknik direktör Dirk Kuyt'ın, kulübü Dordrecht ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında prensip anlaşması sağlandı. Resmi imza ve basın toplantısının mazbata töreni sonrası ilk günlerde yapılması bekleniyor.
KOCAMAN'IN EKİBİNDE KİMLER OLACAK?
Yeni sezon öncesi Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alacak isimler de ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde iz bırakmış isimler geri dönecek...
Sporx YouTube kanalında son gelişmeleri aktaran Senad Ok, Volkan Demirel, Pierre Webo ve Dirk Kuyt gibi isimlerin Fenerbahçe'de göreve başlayacağını duyurdu.
Öte yandan iki kişi daha bu isimlerin arasına eklenecek. Kocaman ise Oğuz Çetin'e bağlı olarak çalışacak ve anlaşma 1 yıllık olacak.
KUYT İÇİN AÇIKLAMA
Öte yandan Fenerbahçe ile adı geçen Dirk Kuyt için Hollanda'dan açıklama geldi. Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bir Türk yatırımcımız var ve o bize bunun gündemdeki bir konu olduğunu açıkça belirtti. Türk medyasında da bu konuda gündeme geldi." diye konuştu.
"İLETİŞİME GEÇMEDİLER"
Zeeuw, bu sözlerine rağmen Kuyt için Türkiye'den kendileriyle iletişime geçen olmadığını söyledi. Zeeuw, "Orada böyle bir durum olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu ciddiye almamak garip olur ancak şimdilik Türkiye'den kimse bizimle iletişime geçmedi." diye konuştu.
45 yaşındaki teknik direktör Dirk Kuyt'ın, kulübü Dordrecht ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.