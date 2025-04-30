Aydın Büyükşehir Belediyespor'de Stojiljkovic ile yollar ayrıldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız pasör Nina Stojiljkovic ile yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'de Stojiljkovic ile yollar ayrıldı
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30 Nisan 2025 15:56
Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız pasör Nina Stojiljkovic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekküler Nina Stojiljkovic. Katkıları ve emeği için Nina Stojiljkovic'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Daha önce Merve Nur Öztürk, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, İrem Nur Özsoy, Zeynep Sude Demirel, Angela Leyva ve Hilary Johnson ile vedalaşan mavi-beyazlılarda Stojiljkovic takımdan ayrılan 9'uncu voleybolcu oldu.

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