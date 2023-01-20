Aydın BB, Kuzeyboru deplasmanında galip

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın BB, Kuzeyboru deplasmanında galip
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20 Ocak 2023 16:31
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
 Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Rahimova, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Klimets, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Bascan, Planinsec, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Semra Özer, Çağla Salih)

Setler: 21-25, 21-25, 25-21, 20-25

Süre: 120 dakika (29, 33, 29, 29)

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