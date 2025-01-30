Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda veda

Milli sporcu Alp Eren Özkan, kısa program sonucu şampiyonaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda veda
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30 Ocak 2025 20:20
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden Alp Eren Özkan, kısa programı geçemeyerek elendi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Tondiraba Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonda erkekler kısa program performansları tamamlandı.

Alp Eren 59,22 puanla 34 sporcu arasında 29. sırayı aldı ve ilk 24'ün yükseldiği serbest programa kalamadı.

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