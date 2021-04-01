Attila Szalai asist yaptı, Macaristan farka gitti

Macaristan'ın Andorra'yı deplasmanda yendiği maçta Fenerbahçeli Attila Szalai asist yaptı.



Maça ilk 11'de başlayan ve 3'lü savunmanın solunda oynayan Szalai, takımının 4. golünde sahneye çıkarak 90. dakikada Nego'ya asist yaptı ve Milli arayı sakatlık yaşamadan tamamladı.



Macaristan'ın Milli arada çıktığı Polonya, San Marino ve Andorra maçlarının üçünde de 90 dakika forma giyen Szalai, karşılaşmaların tamamında 3'lü savunmanın solunda görev yaptı. Macaristan bu 3 maçta toplam 4 gol yerken 11 gol kaydetti.



