Atlı ciritte en yüksek puan, bağışlama puanı oldu

Rakibini bağışlamanın puanla ödüllendirildiği atlı ciritte 4 olan bağışlama puanı 6'ya yükseltildi.Kayseri'deki Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları için kente gelen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş çevgan, atlı güreş gibi sporları branşlaştırmaya çalıştıklarını, bu sporlara devletin güçlü desteği olduğunu dile getirdi.Şu anda 4 geleneksel spor dalı bulunduğunu anlatan Bekiroğlu, "Bizler ata mirası bu sporları geleceğe taşıma gayretindeyiz. Önemli olan at koşturmak ya da yarış yapmak değil, tarihle buluşmak, tarihi burada canlandırmak." diye konuştu.Atlı cirit gibi ata sporlarını küçük yaşlardan itibaren çocuklara sevdirmeyi amaçladıklarını aktaran Bekiroğlu, üniversitelerde seçmeli ders olarak geleneksel atlı spor derslerinin başladığını belirtti.Bekiroğlu, atlı ciritte oyun zevkini yükseltmek için kural değişiklikleri yaptıklarını, 4 olan bağışlama puanını 6'ya çıkardıklarını, bunun ardından oyunun daha kaliteli hale geldiğini ve izleyicilerin de keyif aldığını ifade etti.Bütün spor branşları içinde bağışlamanın sadece atlı ciritte olduğuna dikkati çeken Bekiroğlu, şunları kaydetti:"Biz bu yıl bağışlamanın puanını yükselterek daha da cazip hale getirdik. En yüksek puanımız, bağışlama puanımız oldu. Vurması gerekirken, vuracak durumdayken bağışlayarak ciritini atmazsa en yüksek puanı alıyor. Bu sadece atlı ciritte olan bir özellik. Ata sporumuz atlı cirit, Türklerle anılan bir spor, bize de yakışan budur. Bizde 5 metre mesafe kuralı vardı. Bu yıl onu kaldırdık, bağışlama puanını yükselttik. Bu müsabakalarda yarım puanın çok önemi oluyor. Bu dönemde rakibine vurmuyor, bağışlayarak yüksek puan almış oluyor. Bir fair play göstermiş oluyor."Bekiroğlu, atlı sporları dijital dünyaya taşıyarak çocuklarla oyun aleminde buluşturmayı planladıklarını ve bu yönde çalışma yürüttüklerini dile getirdi.Geleneksel sporlarda sadece sonuca odaklanılmadığını vurgulayan Bekiroğlu, "Atlı okçulukta da öyle, diğer branşlarımızda da öyle. Geleneksel sporların ruhuna uygun, mana ikliminde bu işin yapılıyor olması gerekiyor. Bizim bu sporlardaki gayemiz, çok iyi atlara binip cirit atan çocuklar yetiştirmek değil, o ahlaka bürünmüş, ecdadın ruhuna sahip çocuklar da yetiştirmek istiyoruz. Her şeyin puan olmadığını, her şeyin sonuç olmadığını burada yaşatmak istiyoruz. Çocukların da bunu görmesi, öğrenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.