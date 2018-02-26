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Atletico Madrid, Sevilla'yı darmadağın etti!

La Liga'da 25. haftada Atletico Madrid deplasmanda Sevilla'yı 5-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Atletico Madrid, Sevilla'yı darmadağın etti!
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26 Şubat 2018 00:34
La Liga'da 25. hafta mücadelesinde Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 29. dakikasında Diego Costa ile öne geçen Atletico Madrid, 42. dakikada Antoine Griezmann ile bir gol daha buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı.

65. dakikada Koke ve 81. dakikada Griezmann ile Atletico Madrid deplasmanda Sevilla karşısında 5-0 öne geçti.

Sevilla 85. dakikada Sarabia ve 89. dakikada Nolito iki gol buldu ve Atletico Madrid deplasmanda Sevilla'yı 5-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 58'e çıkardı. Sevilla ise 10. mağlubiyetini alarak 39 puanda kaldı.



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