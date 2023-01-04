Atletico Madrid kupada rahat turladı

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Alvaro Cervera'nın ekibi Real Oviedo ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Nuevo Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-0 kazanırken goller; 24. dakikada Marcos Llorente ve 83. dakikada Pablo Barrios'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid kupada son 16 turuna yükselen taraf olurken, Real Oviedo turnuvaya son 32 turunda veda etmiş oldu.
Nuevo Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-0 kazanırken goller; 24. dakikada Marcos Llorente ve 83. dakikada Pablo Barrios'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid kupada son 16 turuna yükselen taraf olurken, Real Oviedo turnuvaya son 32 turunda veda etmiş oldu.
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