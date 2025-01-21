Atalanta, Sturm Graz'a gol olup yağdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atalanta ile Sturm Graz karşı karşıya geldi.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Atalanta, Sturm Graz'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.
Atalanta'nın golleri; 12. dakikada Mateo Retegui, 58. dakikada Mario Pasalic, 63. dakikada De Ketelaere, 90. dakikada Ademola Lookman ve 90+4. dakikada Marco Brescianini'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sturm Graz ise 3 puanla 30. sırada bulunuyor.
Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasının son haftasında Barcelona deplasmanına gidecek.
Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesin olan Sturm Graz ise son haftada evinde Leipzig ile mücadele edecek.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Atalanta, Sturm Graz'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.
Atalanta'nın golleri; 12. dakikada Mateo Retegui, 58. dakikada Mario Pasalic, 63. dakikada De Ketelaere, 90. dakikada Ademola Lookman ve 90+4. dakikada Marco Brescianini'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sturm Graz ise 3 puanla 30. sırada bulunuyor.
Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasının son haftasında Barcelona deplasmanına gidecek.
Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesin olan Sturm Graz ise son haftada evinde Leipzig ile mücadele edecek.