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Atalanta, Roma'nın 19 maçlık serisini bitirdi!

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Atalanta, konuk ettiği Roma'yı 2-1 mağlup etti. Roma'nın 19 maçlık yenilmezlik serisi, bu maçla birlikte son buldu.

calendar 13 Mayıs 2025 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atalanta, Roma'nın 19 maçlık serisini bitirdi!
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İtalya Serie A'nın 36. haftasında Atalanta, Roma'yı konuk etti.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Atalanta'ya 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Ademola Lookman ve 32. dakikada Bryan Cristante kaydetti.

Roma'nın ise tek sayısı 76. dakikada Ibrahim Sulemana'dan geldi.

Öte yandan milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma adına 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. galibiyetini elde eden Atalanta, puanını 71 yaptı ve haftayı 3. sırada tamamladı.

19 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Roma ise 63 puan ile 6. basamakta kaldı.

Serie A'nın 37. haftasında Atalanta, deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Roma ise sahasında Milan'ı ağırlayacak.

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