Atalanta 4 maç aradan sonra kazandı

Serie A'nın 27. haftasında Atalanta, evinde Empoli'yi 2-1 mağlup etti ve 4 maç aradan sonra üç puanı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atalanta 4 maç aradan sonra kazandı
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18 Mart 2023 00:43
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Atalanta, sahasında Empoli'yi ağırladı.

Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-1 kazanarak haftayı üç puanla kapatan taraf oldu.

Konuk ekip Empoli, 44. dakikada Ebuehi'nin golüyle ilk yarıyı önde kapatırken 58. dakikada de Roon'un golüyle fark bire indi. Maçın son bölümlerine girilirken 86. dakikada Hojlund'un golü Atalanta'ya üstünlüğü getirerek 3 puanı da getirmeyi başardı.

Öte yandan Milli oyuncumuz Merih Demiral, 89. dakikada oyuna dahil olarak görev yaptı.

Bu sonuçla Atalanta 45 puana yükselirken Empoli ise 28 puanda kaldı.

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