Atakan Çankaya: 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum'

Ankaragücü'nün orta saha oyuncularından Atakan Çankaya, yeniden döndükleri Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarılı olacaklarına inandığını belirtti.



Geçen sezon kuralık olarak bulunduğu Göztepe'yle Süper Lig'de mücadele eden 24 yaşındaki Atakan Çankaya, bu sezon ise başkent ekibiyle yeniden Süper Lig'de oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.



AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Atakan, yeniden Ankaragücü'ne döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek "Burada yarım kalan bir hikayem vardı. İnşallah güzel bir sezon geçirip, o hikayeyi tamamlamak istiyorum." dedi.



Yeni sezon hedeflerine değinen Atakan, "Tabii ki her oyuncu ilk 11'de oynamak, her oyuncu sahada kalmak ister. Ancak takım bir bütündür. Çok sayıda oyuncu var, herkes forma giymek istiyor. Bizim üzerimize düşen, hocamız şans verdiğinde elimizden geldiğince takımımızın yanında olabilmek. Oynamadığımız zaman da arkadaşlarımıza destek vermek." diye konuştu.



MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, başkent ekibini Süper Lig'de ilk 3'e oynayan bir takım haline getirmeyi hedeflediği yönündeki sözleriyle ilgili sarı-lacivertli futbolcu, "Biz de bunun olması için çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. İnşallah ilk 3'e giren bir takım olur, yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte başkanımızın hedefine ulaşırız. Başkanımızın iddialı sözleri bize de güç veriyor. İnşallah takım bu yönde kurulursa, biz de mücadele edip başkanımızın sözlerinin arkasında durmasını sağlamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



- "Uyum içerisindeyiz"



Sezona güçlü bir takım olarak başlayacaklarına inandığını dile getiren Atakan, "Yeni transfer 4-5 arkadaş aramıza katıldı. Uyum içerisindeyiz. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. İlerleyen süreçte daha iyi bir ortam yakalarız diye düşünüyorum. Çünkü böyle dönemlerde biraz zamana ihtiyaç olur." ifadelerini kullandı.



Yeni transferlerin takıma güç katacağını belirten sarı-lacivertli futbolcu, "İnanıyorum ki bu dönemi iyi atlatıp, güzel bir takım haline geleceğiz. Gördüğüm kadarıyla yeni futbolcu arkadaşlarımdan güzel, pozitif bir enerji aldım. İnşallah onlar da en yüksek potansiyellerine ulaşıp, takımımız için gayret gösterirler." şeklinde konuştu.



MKE Ankaragücü taraftarlarının yüzünü güldüreceklerini kaydeden Atakan, şunları söyledi:



"Bu sene taraftarımızın önünde oynayacağımız günleri hasretle bekliyorum. Taraftarlarımıza gerçekten çok ihtiyacımız var. İç sahada önemli bir güç vereceklerini düşünüyorum. Taraftarlarımız her zamanki gibi sürekli yanımızda olsunlar, sürekli bizi desteklesinler. Biz de Allah'ın izniyle bu sene onların yüzünü güldüreceğiz. Ankaragücü'ne ilk geldiğimde gerçekten taraftarların çok büyük bir etkisi vardı. Ankaraspor'dan ayrıldığım dönemde başka kulüplere de gitme fırsatım vardı ama beni çok etkileyen, sürekli takımının yanında olan, destekleyen Ankaragücü taraftarlarıydı. O dönem bundan dolayı Ankaragücü'nü tercih etmiştim. Ne yazık ki pandemiden dolayı boş tribünlere oynadık ama çok şükür hem o günler geçti hem de Ankaragücü'ne geri döndüm."









