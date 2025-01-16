İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Aston Villa, deplasmanda Everton ile karşılaştı.



Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü, 51. dakikada Ollie Watkins kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa, 35 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Everton ise 17 puanla 16. sırada konumlandı.



Premier Lig'de bir sonraki hafta Everton, Tottenham'ı konuk edecek. Aston Villa ise deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.



DIEGO CARLOS KADRODA YER ALMADI



Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Aston Villalı stoper oyuncusu Diego Carlos, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

