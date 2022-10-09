Astana Açık'ta şampiyon Djokovic

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Astana Açık'ta şampiyon oldu.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen toplam 1 milyon 900 bin dolar ödüllü Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasının finalinde Djokovic, Yunan Stefanos Tsitsipas ile karşılaştı.



Rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Sırp raket, kariyerinin 90. tekler şampiyonluğunu kazandı.





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