Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetimi, hiç beklemeği bir krizle karşı karşıya kaldı. Çaykur Rizespor'a giden Rachid Ghezzal'de geçen sezon yaşanan belirli sayıda maçta oynama maddesine göre uzayacak sözleşme krizi bu yıl taraftarlarla yıldızı barışmayan Arthur Masuaku için de gündeme geldi.
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Siyah-Beyazlı kulübün Fransız Lille'den büyük umutlarla transfer ettiği Demokratik Kongolu oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ama sorun bitmiyor. Masuaku'nun sözleşmesinde özel bir madde var. Sezonun kalan bölümünde 5 maç daha oynarsa kontratı otomatik olarak bir yıl daha uzayacak.
O DA KALMAK İSTEMİYOR
Yönetim, bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Masuaku ile bir görüşme yaparak bu maddenin yürürlüğe girmesini engellemeyi planlıyor. Gelecek sezon için takımda düşünülmeyen tecrübeli sol bekin yönetimin bu teklifine olumlu geri dönüş yapacağı kaydedildi.
Arthur Masuaku'da beklenmedik sözleşme
Demokratik Kongolu oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor. Ancak mukavelesindeki özel bir maddeye göre, bu sezon 5 maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayacak.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetimi, hiç beklemeği bir krizle karşı karşıya kaldı. Çaykur Rizespor'a giden Rachid Ghezzal'de geçen sezon yaşanan belirli sayıda maçta oynama maddesine göre uzayacak sözleşme krizi bu yıl taraftarlarla yıldızı barışmayan Arthur Masuaku için de gündeme geldi.
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