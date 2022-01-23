Arsenal, evinde Burnley'e takıldı!

İngiltere Premier Lig 23. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Burnley ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, evinde Burnley'e takıldı!
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23 Ocak 2022 18:54
İngiltere Premier Lig 23. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Burnley ile karşılaştı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Manchester City'e mağlup olan Arsenal üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 36'ya çıkartırken, Burnley, puanını 12 yaptı.

Arsenal, ligin 24. haftasında Wolverhampton deplasmanına gidecek. Burnley ise Watford'u konuk edecek.
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