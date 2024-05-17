Arne Slot: 'Gelecek sezon Liverpool'dayım'

Jürgen Klopp'un sezon içerisinde aldığı flaş ayrılık kararının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Liverpool yeni hocasını buldu.



"GELECEK SEZON LIVERPOOL'DAYIM"



Feyenoord resmi sitesinden yaptığı açıklamada adı Liverpool ile anılan Arne Slot'a veda paylaşımında bulundu.



İşte Feyenoord'un o paylaşımı:



"Arne Slot dönemi sona eriyor. Hep beraber bu son anların tadını çıkaralım."



Feyenoord teknik direktörü Arne Slot'ta katıldığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:



"Önümüzdeki sezon Liverpool'un teknik direktörü olacağım."



147 MAÇA ÇIKTI



Feyenoord'un başında 147 resmi maça çıkan Arne Slot bu karşılaşmalarda 96 galibiyet, 27 beraberlik ve 24 mağlubiyet alırken maç başına 2.14 puan ortalaması tutturdu.





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