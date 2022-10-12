Arkas Spor'a Kübalı orta oyuncu

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Angel Suarez Perez'le anlaştı.
Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Angel. Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e Arkas Spor forması ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
19 yaşındaki Perez, ülkesinin milli takım alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.
Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Angel. Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e Arkas Spor forması ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
19 yaşındaki Perez, ülkesinin milli takım alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.
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