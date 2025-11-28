Arda Turanlı Shakhtar, İrlanda'da iki golle güldü!

UEFA Konferans Ligi'nin 4. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Shamrock Rovers'a konuk oldu.
Tallaght Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Shakhtar Donetsk, 2-1'lik skorla kazandı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Kaua Elias ile 77. dakikada Egor Nazaryna kaydetti.
Shamrock Rovers'ın tek golünü ise 87. dakikada Connor Malley attı.
- 3-1 Dinamo Kiev
- 2-0 Breidablik
- 7-1 Poltava
- 6-0 Obolon Kiev
- 2-1 Shamrock Rovers
Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, puanını 9 yaptı. Shamrock Rovers, 1 puanda kaldı.
UEFA Konferans Ligi'nin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, Hamrun deplasmanına gidecek. Shamrock Rovers ise Breidablik'e konuk olacak.
Arda Turan'ın Shakhtar'ı, üst üste 5. galibiyetini aldı.
