Anthony Martial'e tarihi teklif

Yunan ekibi AEK, sözleşmesi elinde bulunan Anthony Martial'e kulüp tarihinin en yüksek maaş teklifini yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Anthony Martial'e tarihi teklif
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04 Eylül 2024 15:36
Manchester United'dan ayrılan Fransız forvet Anthony Martial'in geleceği konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Yunan ekibi AEK, Anthony Martial transferini bitirmek için çalışmalarını sıklaştırdı.

Haberde, AEK'nin Martial için kulüp tarihine geçecek bir maaş teklifinde bulunduğu ifade edilirken, Martial'in Yunanistan Ligi'nde oynamak konusunda halen çekinceleri olduğu kaydedildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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