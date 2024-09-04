Anthony Martial'e tarihi teklif

Manchester United'dan ayrılan Fransız forvet Anthony Martial'in geleceği konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.



Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Yunan ekibi AEK, Anthony Martial transferini bitirmek için çalışmalarını sıklaştırdı.



Haberde, AEK'nin Martial için kulüp tarihine geçecek bir maaş teklifinde bulunduğu ifade edilirken, Martial'in Yunanistan Ligi'nde oynamak konusunda halen çekinceleri olduğu kaydedildi.



28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.





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