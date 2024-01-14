Antalyaspor sahasındaki yenilmezliğini 7 maça çıkardı

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor sahasındaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor sahasındaki yenilmezliğini 7 maça çıkardı
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14 Ocak 2024 22:46
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Ligde son iç saha mağlubiyetini 8. haftada Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşayan Akdeniz ekibi, 10. haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, 11. haftada Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Ligin 13. haftasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 15. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Akdeniz ekibi, 17. haftada Kasımpaşa, 19. haftada ise Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Antalyaspor, Trabzonspor beraberliğiyle puanını 29'a çıkardı.

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