27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
0-028'
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
1-167'
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-00'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
0-00'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-00'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
0-00'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
1-228'
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Antalyaspor'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu açıklaması!

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe maçı ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu.

calendar 27 Eylül 2025 15:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE MAÇI

Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Perçin, "Bizler maça hazırız. Antalyaspor olarak, Antalya şehri hazır. İyi bir sonuç almaya geliyoruz. İyi bir sonuçla çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Enerjimiz tam, bir sıkıntı gözükmüyor. Fenerbahçe'nin son durumu ne kadar sıkıntılı olsa da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Bunun farkındayız. Puan veya puanlar alacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah sonuç öyle olacak." dedi.

Rıza Perçin, sözlerine, "Fenerbahçe için son maçlarda olumsuz yorumlar yapılsa da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama benim, yönetimin, Antalya'nın, futbolcu kardeşlerimizin ve hocamızın inancı tam bu maçla ilgili." diye devam etti.

EMRE BELÖZOĞLU


Teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun son dönemlerde adının Fenerbahçe ile geçmesini değerlendiren Rıza Perçin, "Emre Belözoğlu hocamız, bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalyaspor'u, eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz. Öyle bir şey de yok. Bu dedikoduların ya da söylemlerin olması bizi rahatsız etmiyor, bizi mutlu ediyor. Çünkü büyük diye söylediğimiz takımlar hocamızın ismini geçiriyor. Demek ki bizim hocamız değerli, iyi bir hoca ile çalışıyoruz. Değerli bir hoca ile çalışıyoruz. Takımımızın başındaki hocanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Anlamayan arkadaşlarımız da bu tarz söylemlerle emin oluyorlardır diye düşünüyorum. Bizler kendisinden çok memnunuz. Kendisi de Antalyaspor'u ve şehri çok seviyor. Bu dedikodular, büyük takımlarla isminin geçmesi bizi mutlu ediyor. Demek ki biz bir değer ile çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ederiz." dedi.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
