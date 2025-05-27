Ankaragücü'nde yeni dönem başladı!

MKE Ankaragücü Spor Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.



Kulübün açıklamasında, yeni başkan Gazi Ercüment Tekin yönetiminde, Beştepe Tesisleri'ndeki yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla iki şampiyonluğa imza atmış eski başkanlardan Mehmet Yiğiner'e "MKE Ankaragücü Onursal Başkanı" ünvanının verildiği aktarıldı.



Başkent temsilcisinin yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:



Başkan: Gazi Ercüment Tekin



Başkan Vekili: Hikmet Doğanlı



Başkan Vekili ve Hukuk İşleri: Ali Şen Aksoy



Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü: Cem Koçyiğitoğlu



Başkan Yardımcısı: Osman Toygar



Başkan Yardımcısı: Ümit Tekin



Başkan Yardımcısı ve Delege İşleri Sorumlusu: Ahmet Özdemir



Genel Sayman: Ahmet Onur Yazıcıoğlu



Futbol Altyapı Sorumlusu: Serkan Güven - Emrah Mustafa Göktepe



Amatör Branşlar Sorumlusu: Bora Bal



Spor Okullarından Sorumlu: Savaş Demirel



Stadyum Sorumlusu: İsmet Beltan



İş Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu: Muhammed Furkan Gümüşçü



Taraftar Sorumlusu: Yücel Kaya



Tesisler Sorumlusu: Adnan Potuk



Üniversite - STK - Kulüp/Belediye İlişkileri Sorumlusu: Harun Demirtaş



Türkiye Futbol Federasyonu İlişkiler Sorumlusu: Türker Demir



Kamu İlişkileri Sorumlusu: Emre Ünal



İletişim ve Bilişim Sorumlusu: Serdar Taylan



Esnaf ve Halkla İlişkiler: Ömer Akyüz



