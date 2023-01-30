Ankaragücü'nde ayrılık resmen açıklandı

MKE Ankaragücü Kulübü, futbol koordinatörü Emre Yıldız ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
Abone Ol
Ankaragücü'nde ayrılık resmen açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2023 01:13
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbol koordinatörü Emre Barış Yıldız'ın görevini bıraktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücümüzde futbol koordinatörlüğü görevini yürüten ve kulübümüzden ayrılma kararı alan Emre Barış Yıldız'a vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ