Ankaragücü'nde ayrılık resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbol koordinatörü Emre Barış Yıldız'ın görevini bıraktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücümüzde futbol koordinatörlüğü görevini yürüten ve kulübümüzden ayrılma kararı alan Emre Barış Yıldız'a vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücümüzde futbol koordinatörlüğü görevini yürüten ve kulübümüzden ayrılma kararı alan Emre Barış Yıldız'a vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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