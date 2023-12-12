Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edilmişti. Peki, Faruk Koca tutuklandı mı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir?



FARUK KOCA TUTUKLANDI



Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlendi.



Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı.



ADALET BAKANI AÇIKLADI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kararla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir."



FARUK KOCA: "BEYNİM ATTI, GÖZÜM KARARDI"



Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullandı.





HALİL UMUT MELER ŞİKAYETÇİ OLDU!



Saldırı olayının ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade vermiş, görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi olmuştu.



FARUK KOCA KİMDİR?



Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.



Lise mezunu olan Faruk Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.



Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.



2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.





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