25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Andrea Pirlo'nun yeni durağı Dubai United

Dubai United, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu göreve getirdiğini resmen açıkladı.

calendar 25 Temmuz 2025 11:42
Haber: AA
Andrea Pirlo'nun yeni durağı Dubai United
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai United, 46 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "United'a hoş geldin Andrea. Andrea Pirlo'nun, takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasını resmen duyurmaktan mutluluk duyarız." denildi.

Trendyol Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran İtalyan teknik direktör, son olarak geçen sezon Sampdoria'da görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.