Terim ve Gattuso anlaştı

Galatasaray'da Andre Silva çılgınlığı... Sarı-Kırmızılılar'ın 1 sezonluğuna kiralanması konusunda kulübü Milan'la anlaştığı 22 yaşındaki golcüyle, şu sıralarda yıllık ücret pazarlığı devam ediyor. Cim Bom'dan 4 milyon Euro talep eden Portekizli futbolcuya, yönetim maksimum 3 milyon Euro teklif ediyor.Silva'nın ikna edilmesi için son olarak taraftarlar da devreye girmiş durumda.Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutuyor. Silva'nın yaptığı son palyaşımların altı tamamen Cim Bom taraftarının, "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) yorumlarıyla dolu.Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le, Milan'ın başındaki Gattuso arasında da Andre Silva konusunda son derece olumlu bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi.Kırmızı-Siyahlılar, Portekizli futbolcu için kiralama bedeli talep etmeyecek gibi görünüyor.En kötü ihtimalle Sarı- Kırmızılılar'ın 750 bin Euro civarında bir para ödeyerek Silva'yı kadrosuna katması bekleniyor.38 milyon Euro'ya geldi Milan, Andre Silva'yı geçen sezon başında Porto'dan tam 38 milyon Euro'ya transfer etti. Ancak genç yetenek, Serie A'da bekleneni verebilmiş değil.Takımın ABD kampında yer alan Silva'nın 1 sezonluğuna kiralanıp tecrübe kazanması planlanıyor.Bu doğrultuda Galatasaray biçilmiş kaftan olarak görülüyor. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, Aslan'ın bu transferdeki en önemli kozu.