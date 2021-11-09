Anadolu Efes'ten kombineler hakkında açıklama

Anadolu Efes, 2021/22 sezonu kombineleri hakkında açıklama yaptı.



İşte Anadolu Efes'in yaptığı açıklama:



"2021-2022 sezonunun kalan bölümü için kombine yenileme sürecimizin 9 Kasım 2021 Salı günü saat 15.00'ten itibaren başlayacağını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.



Daha önce 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için kombine satın alan taraftarlarımız, https://tribundeyerinial.anadoluefessk.org/ adresindeki formu doldurduktan sonra kombine@mobilet.com adresine mail atarak daha önce kombine satın aldıkları tribün kategorisinde geçerli olmak üzere kombinelerini yenileyebilirler.



Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, taraftarlarımızın ilgili formu doldurduktan sonra kombine satın almak için Mobilet ile bizzat iletişime geçmeleri gerekmektedir.



Bilgilerini saat 18.00'e kadar söz konusu adrese giren taraftarlarımızın bilgileri ertesi gün mesai başlangıcıyla birlikte Mobilet'le paylaşılacaktır. Maç bileti almak için daha önce https://tribundeyerinial.anadoluefessk.org/ adresindeki formu dolduran taraftarlarımızın ise tekrar form doldurmalarına gerek yoktur, kendilerinin bilgileri otomatik olarak sisteme aktarılacaktır.



12 Kasım 2021 Cuma günü saat 15.00'te sona erecek kombine yenileme sürecimizin ardından genel kombine satış dönemimiz de başlayacaktır. Taraftarlarımız, merak ettikleri konularla ilgili Mobilet Çağrı Merkezi'nden (0850 622 79 82) detaylı bilgi alabilirler.



Kombine sahibi olacak taraftarlarımızın salonumuza giriş yapabilmeleri için Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "2021-2022 Sezonu'nda Basketbol Müsabakalarında Uygulanacak Covid-19 Tedbirleri Protokolü" uyarınca aşı takvimlerini ya da Covid-19 geçirmiş ve izolasyon süreçlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.



2021-2022 sezonu kombine fiyatlarımız ise aşağıda yer alan listedeki gibidir. Ayrıca Anadolu Efes Fan Club üyeleri, hem kombine yenilemelerinde hem de yeni kombine alımlarında aşağıda yer alan fiyatlar üzerinden %20 indirimden de yararlanabilirler.



* P1 - 13.000 TL

* P2 - 10.500 TL

* P3 - 8.750 TL

* S1 - 6.250 TL

* S2 - 4.000 TL

* T1 - 1.700 TL

* T2 - 1.150 TL

* T3 - 475 TL



Tüm basketbolseverleri, 2021-2022 sezonunun tamamında #BenimYerimBurası demek için kombine sahibi olmaya davet ediyoruz."





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