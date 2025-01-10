Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 20. haftasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek.Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bilyoner TV ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan LDLC ASVEL ise haftaya 15. basamakta girdi.Lacivert-beyazlı takım, İtalyan başantrenör Luca Banchi yönetiminde ilk maçına ASVEL karşısında çıkacak.Anadolu Efes ile LDLC ASVEL, Avrupa Ligi'nde 14. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında oynanan 13 maçın 10'unu lacivert-beyazlı ekip, 3'ünü Fransa temsilcisi kazandı.Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 856. maçını oynayacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 855 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 373 yenilgi yaşadı.Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'nde ise 608. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 607 müsabakanın 325'ini kazandı, 282'sinden mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Efes ile ilk maçına çıkacak yeni başantrenör Luca Banchi, karşılaşma için şu ifadeleri kullandı: "Anadolu Efes ile çıkacağım bu ilk maç için çok heyecanlıyım ancak tamamen performansımıza konsantre olduğumuzu unutmamalıyız. Çok fazla etkili ismi olan ve çok mücadeleci bir takımla karşılaşacağız. Maçın temposunu kontrol etmemiz, hızlarına ve atletizmlerine karşı koyarak sahanın her iki tarafında da mücadele etmemiz gerekiyor. Umuyorum ki, oyuncularımız bu kadar stresli bir haftayı harika bir performansla aşmasını bilecek."Rodrigue Beaubois ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu: "Asvel'e karşı oynayacağımız bu maç bizim için çok önemli. Euroleague'de son iki haftada aldığımız iki mağlubiyetin ardından, Cuma günü kazanmak için taraftarımızın enerjisinden yararlanmalıyız ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Asvel zorlu bir rakip, Lyon'da bizi mağlup etmişlerdi ve şimdi kazanarak durumu eşitlemek istiyoruz."