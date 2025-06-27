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Altınordu'da Hüseyin Bulut piyasa değerini katladı

Altınordu'nun geçtiğimiz sezon Alman ekibi Wuppertaler'den transfer ettiği gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut, gösterdiği performansla piyasa değerini yükseltti.

calendar 27 Haziran 2025 12:25
Haber: DHA
Altınordu'da Hüseyin Bulut piyasa değerini katladı
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon Almanya temsilcisi Wuppertaler'den transfer edilen gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut, kırmızı-lacivertli takımdaki performansıyla değerini 6'ya katladı.

Altınordu'ya transfer olurken piyasa değeri 100 bin Euro olan Hüseyin için kırmızı-lacivertlilerin 600 bin Euro bonservis ücreti belirlediği iddia edildi. Altınordu formasıyla geçen sezon 15 gol atan 26 yaşındaki futbolcuya Batman Petrolspor talip olmuştu.

Sol kanatta görev yapan tecrübeli oyuncunun Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 175 bin Euro olarak belirlendi.

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