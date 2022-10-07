Altekma'nın konuğu Tokat

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona 3-2'lik Arkas Spor mağlubiyetiyle başladıktan sonra deplasmanda Cizre Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Altekma 8 Ekim Cumartesi günü evinde Tokat Belediye Plevne ile kozlarını paylaşacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Bir puanlı İzmir ekibi, puanı bulunmayan son sıradaki rakibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Bir puanlı İzmir ekibi, puanı bulunmayan son sıradaki rakibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
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